حوادث
6 سنوات لراع متهم بالاغتصاب
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، راعيا للغنم وحكمت عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية محاولة القتل والضرب والجرح بواسطة السلاح وهتك عرض أنثى بالعنف. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالوليدية بشكاية منأكمل القراءة »
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