الدولي المغربي أمين حارث يعزز صفوف مرسيليا

أعار نادي شالكه ،الذي هبط في الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية الألمانية لكرة القدم ،لاعب وسطه الدولي المغربي أمين حارث إلى مرسيليا الفرنسي لموسم واحد من دون خيار الشراء.

وأوضح نادي مرسيليا على موقعه الرسمي ، اليوم الخميس أنه “بعد نجاح الكشف الطبي، تعاقد أمين حارث مع النادي لموسم واحد (2021-2022) من دون خيار الشراء”.

و استعرض النادي مواصفات الدولي المغربي البالغ 24 عاما ،والذي بامكانه أن يلعب أيضا في الوسط المهاجم أو في المحور أو على الجناحين.

وقال ” حارث مراوغ جيد، يتمتع بانطلاقات قوية ويعشق خرق الدفاعات وخلق الفارق عند الاقتراب من منطقة جزاء المنافس” .

من جهته ،عبر حارث عن سعادته بهذا الانتقال ،فكتب في صفحته على (تويتر) “مغامرة جديدة، فخور جدا وسعيد بالانضمام إلى مرسيليا. شكرا جزيلا للرئيس (بابلو فرنانديس) لونغوريا ولزملائي ووكيل أعمالي لجهودهم المشتركة لجعل هذه الفرصة حقيقة. شكرا جميعا على رسائلكم، أراكم قريبا “.

وتدرج حارث في نانت وخطا معه خطواته الاولى في الـ “ليغ1” في غشت 2016، قبل أن ينضم إلى شالكه في صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو حيث اكتشف في سن الـ 20 سنة متطلبات الـ “بوندسليغا”.

واختير موسم 2017-2018 أفضل لاعب ناشىء في الدوري الالماني، بعدما خاض في موسمه الاو ل 31 مباراة وسجل 3 أهداف ومرر 6 كرات حاسمة. ويمتد عقد حارث مع شالكه حتى عام 2024.

وارتدى حارث قميص المنتخب المغربي في 11 مباراة دولية، وشارك مع “أسود الاطلس” في مونديال روسيا 2018.