اذاعة وتلفزيون
“الماضي لا يعود” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع أحداث الشريط التلفزيوني “الماضي لا يعود”، للمخرج إبراهيم الشكيري. ويعد الفيلم من بطولة ربيع القاطي، وكليلة بونعيلات، وهشام بهلول، وعثمان بنهامي، ونفيسة بنشهيدة، وأحمد الناجي، وآخرين. وتدور أحداث العمل، الذي يعد من تأليف كليلة بونعيلات، حولأكمل القراءة »
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