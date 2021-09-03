الصباح الفني
قالوا
قراقي كتب الدكتور والمحلل السياسي عبد العزيز قراقي تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “من يبيع صوته عليه أن يلزم الصمت إلى الأبد”. بلمير كتبت المغنية رجاء بلمير تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “لم أعد اهتم بأن أكون شيئا بالنسبة إلى أي أحد”. القاطي كتب الممثل ربيع القاطي على حسابهأكمل القراءة »
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