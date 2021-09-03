وطنية
“الحصان” يستأنف السباق بمراكش
حصل حزب الاتحاد الدستوري، على حكم استعجالي من المحكمة الإدارية بمراكش، يقضي بقبول ملف الترشيح الخاص بلائحة الحزب للانتخابات الجماعية بمقاطعة المدينة بمراكش، المقرر تنظيمها في ثامن شتنبر الجاري. ورفضت لجنة تلقي الترشيحات بمقر مقاطعة المدينة، قبول اللائحة المشار إليها، بعد أن ضمت اسم حميد الشهواني، نائب رئيس المجلس الجماعيأكمل القراءة »
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