الرياضة
الفتح ينهي مسلسل الزرهوني
بنهاشم متشبث باللاعب رغم إصرار الرجاء على انتدابه أكد الفتح الرياضي أن صفقة انتقال نوفل الزرهوني إلى الرجاء الرياضي، بلغت محطتها الأخيرة، وأن اللاعب سيستمر ضمن فريقه إلى غاية نهاية الموسم المقبل على الأقل. وقال بلاغ للفتح على موقعه الرسمي، إن أمين بنهاشم، مدرب الفريق، رفض تسريح الزرهوني هذا الموسم،أكمل القراءة »
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