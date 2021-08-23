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الصباح السياسي

أزمة تجديد النخب

منذ ساعة واحدة
3 أسئلة إلى أحمد جزولي* > كيف تنظر إلى عودة الوجوه ذاتها في كل الانتخابات ؟ > عدم تجديد النخب، مرده استمرار القيادات التقليدية في التحكم في الآلة التنظيمية الحزبية من خلال مؤتمراتها المفبركة، والتي تعد بخلفية استعداد «القادة» للتحكم في الانتخابات. وطبيعي أن يرشح قائد الحزب نفسه في الانتخابات،أكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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