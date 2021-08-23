fbpx
مجتمع

وفيـات الفيـروس غيـر محصيـة

منذ ساعة واحدة
لم تعد وزارة الصحة متحمسة لوفيات وإصابات فيروس كورونا، ففي وقت كانت تنقب عن الإصابات في الأزقة والأحياء، وتجلب المصابين بالقوة إلى المستشفيات، أصبحت غير مبالية بالمصابين، وتتعامل بمنطق من أراد الكشف عن الفيروس أو الاستشفاء، أو الحصول على الدواء، فأبواب المستشفيات مفتوحة، أما من فضل الجلوس في منزله، فالموتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى