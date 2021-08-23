مجتمع
وفيـات الفيـروس غيـر محصيـة
لم تعد وزارة الصحة متحمسة لوفيات وإصابات فيروس كورونا، ففي وقت كانت تنقب عن الإصابات في الأزقة والأحياء، وتجلب المصابين بالقوة إلى المستشفيات، أصبحت غير مبالية بالمصابين، وتتعامل بمنطق من أراد الكشف عن الفيروس أو الاستشفاء، أو الحصول على الدواء، فأبواب المستشفيات مفتوحة، أما من فضل الجلوس في منزله، فالموتأكمل القراءة »
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