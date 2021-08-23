مجتمع
“طلـع تلقـح نـزل شكـون كالهـا ليـك”
شتان بين تخمة بلاغات الوزارة وواقع الممارسة، فمن يتابع نداءات وزارة الصحة، ودعوات مسؤولي الإدارة، للالتحاق بمراكز التلقيح، حتما سيصاب بالتخمة، لكن في واقع الأمر، يحتاج الراغب في التلقيح، إلى صبر أيوب ونفس لاعب أولمبي، للحصول على جرعته من اللقاح. إن بعض الممارسات غير المسؤولة، وكسل بعض الموظفين، تساهم فيأكمل القراءة »
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