مجتمع
“مقدم” يحكم بالإقامة الجبرية
فجرت مهاجرة مقيمة بباريس فضيحة شطط مقدم يتحكم في كل السلطات والقوات العمومية ويدعي امتلاكه أرضا سلاسية تضم في لوائح أصحاب الحقوق فيها مئات المواطنين المغلوبين على أمرهم. وأوضحت (م.خ) في تصريح لـ “الصباح” أن عون سلطة من درجة مقدم بمنطقة “شروقة” جماعة أولاد عيسى، قرب شاطئ سيدي موسى، تحولأكمل القراءة »
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