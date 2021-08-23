مجتمع
اختبارات كورونا… معاناة مزدوجة
طوابير طويلة في السادسة والنصف صباحا لضمان الاستفادة من التحاليل والمستخدمون ينهون خدماتهم باكرا لا بد للمار من جنبات المركز الصحي الحضري ليساسفة 2 بالبيضاء، أن يثير انتباهه، تجمع غير عاد لمواطنين أمام البوابة الرئيسية وكذا بالفضاء الداخلي، وهو ما يجعله يتساءل عن سر هذا الإقبال المنقطع النظير، قبل أنأكمل القراءة »
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