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مجتمع

اختبارات كورونا… معاناة مزدوجة

منذ ساعة واحدة
طوابير طويلة في السادسة والنصف صباحا لضمان الاستفادة من التحاليل والمستخدمون ينهون خدماتهم باكرا لا بد للمار من جنبات المركز الصحي الحضري ليساسفة 2 بالبيضاء، أن يثير انتباهه، تجمع غير عاد لمواطنين أمام البوابة الرئيسية وكذا بالفضاء الداخلي، وهو ما يجعله يتساءل عن سر هذا الإقبال المنقطع النظير، قبل أنأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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