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الصحافة الورقية وصراع البقاء
ثورة الإعلام الرقمي رفعت حجم المخاوف من قدرته على القضاء على الصحافة الورقية الدكتور خالد الشرقاوي السموني * يشهد العالم اليوم ثورة هائلة للإعلام الرقمي. ثورة لها حجم ثورة الثورة الصناعية نفسها التي عرفتها أوربا. ثروة الإعلام مثل أي ثورة، لها أبعاد متعددة: بعد تكنولوجي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، أخلاقي، سياسي…أكمل القراءة »
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