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أسئلة حول فكر اليسار ومشروعه
النقاش حوله يؤول دائما إلى الباب المسدود ويتحول إلى تنابز بالألقاب واصطفافات في الماضي إبراهيم أقنسوس * يبدو أن فكرة اليسار في بلادنا تحتاج اليوم إلى وقفات هادئة وعميقة، تساهم فيها كل الأطراف المعنية بالنقاش الفكري والسياسي الجاد، من منظورات مختلفة ومتنوعة، وبعيدا عن كل المعيقات النظرية والمؤسسية والإيديولوجية والحزبية،أكمل القراءة »
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