الصباح السياسي
بنعبدالله ينافس العثماني في دائرة المحيط
لشكر رشح بدر الطناشري وكيلا للائحة الاتحاد وبنسعيد مرشحا لـ “لبام” اختار عدد من الزعماء الرجوع إلى الوراء، مفضلين فسح المجال أمام طاقات جديدة، والتفرغ إلى قيادة معركة الاستحقاقات، وتدبير عملية الترشيحات، والإعداد اللوجيستي والإعلامي، للانتخابات المقبلة، والتي تمثل سابقة من حيث إنها ستهم الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية في يومأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا