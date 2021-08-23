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فترتجف كل امرأة أفغانية
“طالبان” تعود لتعتلي السدّة الأفغانية. فلترتجف كل امرأة أفغانية، كل أم، كل زوجة، كل فتاة، وكل طفلة. من لم تقتل منهن في الماضي، فستجد الباب مفتوحا على مصراعيه أمام المقتلة المقبلة، معنوية كانت أم جسدية. بعد الآن، لن تشفى امرأة في أفغانستان من جروحها الأبدية. ليل المرأة الأفغانية سيكون ممضاأكمل القراءة »
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