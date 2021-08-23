بانوراما
مغارة هرقل… وجهة زوار طنجة
تعتبر مغارة “هرقل” أكبر مغارات إفريقيا الواقعة بطنجة، والتي لا يمكن لزوار المدينة أن يفوتوا فرصة الاستمتاع بجمالها والتجول وسطها وأيضا التقاط صور تذكارية. وترسم مغارة هرقل خريطة أشبه ما تكون بخريطة إفريقيا، ويشكل الدخول إليها عالما من الغموض تغذيه الأسطورة القديمة عن تاريخها، والتي تقول إن إفريقيا كانت متصلةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا