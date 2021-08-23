بانوراما
القرع الأخضر لتحسين الهضم
يعد القرع الأخضر من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والألياف، وفيتامين “ج”، و”الريبوفلافين”، ولهذا فهو يحمي الجسم من الأمراض المزمنة ويعزز الصحة البدنية والجنسية. ويتوفر القرع الأخضر على مجموعة من الفوائد منها أنه يحمي نظام القلب والأوعية الدموية، إذ يحتوي على مستويات مرتفعة من المنغنيز، وفيتامينأكمل القراءة »
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