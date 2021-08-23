بانوراما
خطوات لتنظيف أبواب زجاجية
تحتاج الأبواب الزجاجية، مثل تلك المطلة على الحديقة إلى بقائها نظيفة، إذ لا يوجد شيء مزعج أكثر من اللطخات والبقع التي تعيق الرؤية. وللحفاظ على نظافتها ينبغي اتباع عدة خطوات منها الاستعانة بالماء، وقطعة قماش من الألياف الدقيقة، وبعض الخل الأبيض، وبعض الفوط القديمة، وفرشاة، وإسفنجة، ومكنسة كهربائية وممسحة. ومنأكمل القراءة »
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