أخبار الصباح
أخبار الصباح
< كشوفات توصلت “الصباح” بتوضيح من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول مقال نشر، الجمعة الماضي، ب “الصباح”، يتعلق باستيراد كشوفات سريعة، وتسويقها بالمغرب، أكدت فيه أن استيراد الأجهزة الطبية والترخيص بتوزيعها لا يدخلان ضمن اختصاصها، بل يندرجان حصريا ضمن صلاحيات وزارة الصحة. (ي.س) < باشاوات اشتعلت جبهات وضعأكمل القراءة »
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