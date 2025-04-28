سرقة 5 ملايين وحلي من فيلا طبيبة بتطوان

وفي تفاصيل هذه الجريمة التي تعيد إلى الأذهان قضايا السطو على البيوت، واقتحامها، فإن طبيبة تطوانية سافرت صباح أول أمس (السبت)، حوالي الساعة الثامنة، رفقة زوجها إلى خارج المدينة، وبالضبط إلى مدينة البيضاء، التي لم يقضيا بها غير ليلة واحدة، وعند عودتهما ليلة أمس (الأحد)، فوجئا بتعرض مقر سكناهما للسرقة.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”الصباح” فإن مقتحم المسكن، وهو عبارة عن فيلا، كائنة بالحي الإداري المعروف بـ”حي الولاية” لجأ من أجل تنفيذ جريمته إلى كسر الشباك والباب الحديدي، قبل أن يقتحمها ويتوجه إلى غرفة النوم، التي سرق منها بعض الحلي ومبلغا ماليا قدره 5 ملايين سنتيم.

ومباشرة بعد التبليغ على هذه الجريمة فتحت الضابطة القضائية بأمن تطوان بحثا في الموضوع، تمت الاستعانة فيه بعناصر الشرطة العلمية، من أجل رفع بصمات الجناة.

يوسف الجوهري (تطوان)

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