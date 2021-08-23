حوادث
احتجاز قاصر واغتصابها ببوزنيقة
تتحدر من مكناس واستدرجها المتهم إلى شقة وظل يستغلها جنسيا أحالت الضابطة القضائية بمفوضية أمن بوزنيقة، صباح الخميس الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، شابا يبلغ من العمر 35 سنة، من أجل الاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض. وأوردت مصادر أمنية لـ»الصباح»، أن إيقاف المتهم جاء بعد تقديم أسرة الضحيةأكمل القراءة »
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