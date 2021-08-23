الرياضة
تلقيح اللاعبين إجباري
الجامعة اشترطته مقابل الرخصة وأغلقت ملف زيادة عدد الأندية وفتحت موضوع الأجانب فرضت جامعة كرة القدم على لاعبي الأندية الوطنية التوفر على جواز التلقيح، مقابل الترخيص لهم بالممارسة. وصادق المكتب المديري للجامعة على قرار يفرض ضرورة توفر أي لاعب يبلغ عمره 18 سنة على جواز التلقيح، أو ما يثبت أخذهأكمل القراءة »
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