الملك يعين عددا من السفراء الجدد

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم ظهائر تعيينهم.

ويتعلق الأمر بكل من:

– أحمد رضا الشامي، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي،

– عثمان الفردوس، سفيرا لدى جمهورية الكوت ديفوار،

– ماجد حليم، سفيرا لدى ماليزيا،

– عمر أمغار، سفيرا لدى جمهورية صربيا،

– رضوان الحسيني، سفيرا لدى جمهورية أندونيسيا،

– يونس الديغوسي، سفيرا لدى سانت لوسيا،

– نجوى البراق، سفيرة لدى جمهورية الكونغو

– بثينة الكردودي، سفيرة لدى جمهورية بنغلادش،

– عبد القادر الجموسي، سفيرا لدى جمهورية الكاميرون،

– محمد ابومراتن، سفيرا لدى جمهورية النيجر،

– فتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك،

– مصطفى العلمي الفلوس، سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى،

إثر ذلك، أدى عمر أمغار، ورضوان الحسيني، ويونس الديغوسي ، ونجوى البراق، وبثنية الكردودي، وعبد القادر الجموسي ، ومحمد ابومراتن، وفتيحة العيادي، ومصطفى العلمي الفلوس القسم بين يدي الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

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