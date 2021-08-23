الرياضة
الرجاء يتحرك لانتداب حركاس
بدأ الرجاء مفاوضات مع مولودية وجدة، لانتداب المدافع جمال حركاس، لتعزيز مجموعة الرجاء الموسم المقبل. ويسعى مكتب الرجاء إلى تعويض رحيل عبد الرحيم الشاكر لشباب المحمدية، بعد نهاية عقده مع الفريق الأخضر، ورحيل الليبي سند الورفلي، علما أن وسط دفاع الفريق يتكون من البوركينابي محمد واتارا ومروان الهدهودي وإلياس الحدادأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا