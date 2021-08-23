الرياضة
يفجر أزمة بالزمامرة
فجر اللاعب لحسن دحدوح أزمة بفريقه نهضة الزمامرة، بعدما نشر تدوينة “فيسبوكية”، كتب فيها أنه قرر وضع حد لمسيرته الكروية، وسيغادر الفريق. وأكد دحدوح أنه طالب بمراجعة عقده، لأنه لا يوازي طموحاته، وأشار أيضا إلى أنه مازال ينتظر صرف مجموعة من المستحقات المالية، مازالت في ذمة المكتب المسير. وكشف اللاعبأكمل القراءة »
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