حوادث
تهريب مخدرات يجر عسكريين للتحقيق
الدرك حجز طنا و700 كيلوغرام غير بعيد عن مركز للحراسة بعد إطلاقه إنذارا جرت واقعة حجز طن و700 كيلوغرام من الشيرا، ثلاثة عسكريين إلى التحقيق، أخيرا، من قبل الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة. وأوضح مصدر “الصباح” أن مصالح الدرك داهمت في الساعات الأولى من الصباح، مكان المخدرات بعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا