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حوادث

تهريب مخدرات يجر عسكريين للتحقيق

منذ ساعتين
الدرك حجز طنا و700 كيلوغرام غير بعيد عن مركز للحراسة بعد إطلاقه إنذارا جرت واقعة حجز طن و700 كيلوغرام من الشيرا، ثلاثة عسكريين إلى التحقيق، أخيرا، من قبل الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة. وأوضح مصدر “الصباح” أن مصالح الدرك داهمت في الساعات الأولى من الصباح، مكان المخدرات بعدأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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