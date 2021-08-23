الصباح السياسي
انتخابات 2021… تهافت الزعماء
أمناء يفرضون أنفسهم على رأس اللوائح وآخرون فضلوا فسح المجال أمام وجوه جديدة كشفت لوائح الترشيحات المعلنة إلى حدود الساعة ترشح أغلب الأمناء العامين للأحزاب إلى الانتخابات البرلمانية والجهوية المقبلة، خاصة زعماء الهيآت التي تطمح إلى احتلال الرتب الأولى والطامحة إلى قيادة الحكومة المقبلة. سبـاق البرلمـان… الأمنـاء أولا أمناء الأحزابأكمل القراءة »
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