حوادث
تطورات اتهام أمنيين بتعنيف موقوف بالبيضاء
دخلت فعاليات المجتمع المدني بعين السبع بالبيضاء، على قضية اتهام شخص لعناصر الدائرة الأمنية الحي الإداري، بتعريضه للعنف، أثناء عملية إيقافه لخرقه الطوارئ الصحية، إذ اتهمت جهات باستغلال المشتكي في تصفية حسابات شخصية، مؤكدة أن التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، ستكشف عنأكمل القراءة »
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