الصباح السياسي
الحكومة تثير شهية المعارضة
يسعى الأمناء العامون للأحزاب التواقة إلى قيادة الحكومة، إلى تصدر نتائج تشريعيات 8 شتنبر المقبل، والظفر بمنصب رئيس الحكومة وتشكيل الأغلبية بعد ضمان الفوز بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب. وهكذا ترشح كل من سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية في الرباط، وعبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرةأكمل القراءة »
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