حوادث
الرصاص لإيقاف جانحين بفاس
وضع ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق المتعددة، أعمارهم بين 26 سنة و35، رهن الحراسة النظرية بعد اعتقالهم فجر أول أمس (السبت) من قبل مصالح الأمن بفاس، بعدما كانوا في حالة سكر طافح وأحدثوا فوضى عارمة بالشارع العام وعرضوا سلامة الأشخاص وحياتهم إلى تهديد جدي وخطير. وكان المتهمون في حالة هيجانأكمل القراءة »
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