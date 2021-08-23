حوادث
ذبـح شـاب بطنجـة
المتهم يعاني اضطرابات نفسية وحاول فصل رأس الضحية عن جسده لفظ شاب عشريني أنفاسه الأخيرة، زوال الخميس الماضي، على متن سيارة للإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، متأثرا بجرح غائر أصيب به في عنقه، جراء تعرضه لطعنة غادرة وجهها له أحد معارفه بحي “السانية”، التابع للمنطقة الأمنية الثانيةأكمل القراءة »
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