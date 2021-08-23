حوادث
الدرك يطيح بصانعي قوارب “الحريك”
تستغل في تهجير الشباب إلى الخارج مقابل مليونين فككت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بعاصمة الغرب، أخيرا، شبكة مختصة في صنع القوارب السرية قصد استخدامها في “الحريك”، وداهم الفريق الدركي منازل عدد من الموقوفين، ووصل إلى غاية صباح أمس (الأحد)، إلى ثمانية، بعد سقوط اثنين منهم صبيحة الجمعة الماضي، فيماأكمل القراءة »
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