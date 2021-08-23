بانوراما
أمي حليمة… تعذيب نفسي
نساء كسرن جدار الصمت مأساة ابنها المعتقل في درب مولاي الشريف جعلت منها مناضلة (2/1) خمس نساء كشفن، في شهاداتهن لهيأة الإنصاف والمصالحة، عن العنف المباشر الذي طالهن والتهجير والإقصاء من الحياة والمعاناة والتعذيب وسوء المعاملة، باعتبارهن زوجات ومن عائلات خصوم الدولة. نساء كسرن جدار الصمت، حسب ما أكده المجلس الاستشاريأكمل القراءة »
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