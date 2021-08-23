حوادث
سقوط أغبى لص بالجديدة
اقتحم صيدلية وبعد سرقة المال و”القرقوبي” قرر إعداد كوب شاي قبل اعتقاله انضاف لص بمنطقة حد أولاد فرج بإقليم الجديدة، إلى قائمة أغبى اللصوص في العالم، بعد أن نفذ عملية اقتحام هوليودية لصيدلية، في الساعات الأولى، من صباح أول أمس (السبت)، وبعد سرقة ثلاثة ملايين وعلب أقراص مهلوسة، قرر إعدادأكمل القراءة »
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