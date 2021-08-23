بانوراما
الغمازي… خل ومربى من ثمار الغابة
أنامل من ذهب 5 الاستثمار في فواكه الغابة وثمار أشجارها المهملة، فكرة راودت فتاة قروية من جماعة عين مديونة بإقليم تاونات، قبل بلورتها واقعا وجماعة في تجربة تعاونية فريدة ورائدة لإنتاج خل ومربى ومحليات ومنتجات فيها فائدة وغذاء، عوض تركها عرضة للضياع أو مأدبة للحيوانات في أحسن الأحوال. فكرت فاطمةأكمل القراءة »
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