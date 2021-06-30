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“بلوكاج” التعيينات في المناصب العليا
العثماني يعطلها انتصارا لنقابيي حزبه على حساب أطر غير متحزبة بالإسكان والصحة عطل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي يستعد لحزم حقائبه والعودة إلى عيادته الطبية، تعيينات في مناصب عليا، بالعديد من الوزارات، أبرزها الصحة وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وقالت مصادر مطلعة لـ “الصباح” إن “العثماني، ومنأكمل القراءة »
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