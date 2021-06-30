حوادث
إدانة معتد على زوجته
قضت غرفة الجنح التلبسية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي (6 أشهر)، حبسا نافذا في حق زوج، توبع من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، من أجل الضرب والجرح بدون سلاح في حق الضحية، كما حكمت لها بتعويض مدني لجبر الضرر قدر في 5 آلاف درهم. وتقدمت الزوجة بشكايةأكمل القراءة »
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