وطنية
استقطابات بالجملة بحزب “الكتاب”
قاد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية جولة في عدد من الجهات والمدن، في إطار الاستعــــداد للانتخابات المقبلة، عرفــــت التحاقـــــــات واسعــــــة بالحـــــزب، شملـــــت منتخبين ونشطـــاء ومواطنيــــن اختــــاروا الالتحـــــاق بحــــزب “الكتاب”. وأشرف بنعبدالله، بمقر الفرع الإقليمي للحزب بمراكش، الاثنين الماضي، على استقبال وافدين من حزب الأصالة والمعاصرة، تتقدمهم زكية لمريني،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا