أسواق
آخر صيحات لتنشيط الأعراس
بعد قرار السلطات المختصة استئناف أنشطة الأعراس والحفلات والولائم والتجمعات البشرية، بعد ظهور مؤشرات تحسن واستقرار الوضعية الوبائية، لجأ المنظمون والممونون إلى تخفيض أثمنة خدماتهم رغبة في استقطاب الزبون، وهو ما اعتبره الحالمون بما يسمى أعراس “ألف ليلة وليلة” فرصة لا تعوض، فإقامة حفلات “الهاي كلاس” موضة بدأت العائلات المغربيةأكمل القراءة »
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