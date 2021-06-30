وطنية
“ضمير” تهاجم والي بنك المغرب
أشهرت في وجهه اختلالات السياسة النقدية وطالبته بالتقيد بواجب التحفظ دخلت حركة «ضمير» على خط تداعيات التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب بشأن الأحزاب السياسية، لتعبر عن رفضها لتلك التصريحات، التي وصفتها بالمتغطرسة والمليئة بازدراء الطبقة السياسية. وعبرت الحركة المدنية، التي يقودها الناشط الحقوقي والمدني صلاح الوديع، عن استهجانها الشديد لتصريحاتأكمل القراءة »
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