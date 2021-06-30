الرياضة
الوداد ثالثا إفريقيا والرجاء رابعا
اختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الوداد والرجاء ضمن قائمة أفضل عشرة أندية في القارة الإفريقية. واحتل الوداد والرجاء المركزين الثالث والرابع على التوالي، ضمن قائمة أفضل الأندية حسب التصنيف. واعتمدت “كاف” على النتائج الأخيرة للأندية في المنافسات القارية، في إصدار ترتيبها، إذ خرج الوداد من نصف نهائي عصبة الأبطال، فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا