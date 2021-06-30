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حوادث

الحبس لنصاب بالعملة الصعبة

منذ 30 ثانية
ادعى أنه يملك 450 ألف أورو وجدتها أمه بالشاطئ أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة شخص والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تبرئته من جناية تكوين عصابة إجرامية، وآخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بالضرب والجرح البالغين والنصب والمشاركة والمحاولة والسكر العلنيأكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية
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