حوادث
البحث عن مهربي مخدرات بالناظور
فتحت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، الجمعة الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لإيقاف المتورطين في محاولة تهريب طن و250 كيلوغراما من مخدر الشيرا. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية مشتركة للمصالح الجمركية والأمنية بميناء بني أنصار بإقليم الناظور ضبطت، في إطار عمليةأكمل القراءة »
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