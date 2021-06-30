الرياضة
سلامي يقترب من بركان
الفريق يبحث عن صيغة لإشراف المدرب عليه حتى نهاية الموسم علمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن نهضة بركان، المنفصل حديثا عن بيدرو بنعلي، مدربا، يدرس إمكانيات التعاقد مع جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي سابقا. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مكتب نهضة بركان يبحث عن صيغة لإشراف سلامي على الفريق فيأكمل القراءة »
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