الرياضة
جامعة القوى تحقق مع عداءتين
كشفت تحقيقات أجرتها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، تورط عداءتين في التخابر مع مدرب مغربي يعمل بالخليج العربي، ومعروف بعدائه للجامعة، من أجل نقل أخبار سيئة عن أفراد البعثة المغربية بتونس، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب معطيات “الصباح”، فإن العداءتين تورطتا في إرسال تسجيلات مباشرة إلى المدرب المذكور، منأكمل القراءة »
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