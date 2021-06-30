الرياضة
حمد الله مطلوب باتحاد جدة
بات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، قريبا من التوقيع لاتحاد جدة، وفقا لما أشارت إليه الصحافة السعودية. وحسب المصادر ذاتها، فإن الاتحاد يسعى إلى ضم حمد الله، على سبيل الإعارة، مقابل انتقال حارسه فواز القرني، إلى النصر السعودي. وفي حال إتمام الصفقة، سيكون حمدأكمل القراءة »
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