اذاعة وتلفزيون
الوالي يعيد عاطفي للتمثيل
اختار المخرج والممثل رشيد الوالي أن يشارك محمد عاطفي في أحدث أفلامه السينمائية بعنوان “الطابع”، رغبة منه في رفع معنوياته في ظل الأزمة الصحية التي يعانيها. وقال الوالي في رسالة وجهها إلى متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام»، إنه سعيد بالفرصة التي أتيحت له من أجل رد ولو جزء بسيط منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا