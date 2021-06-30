الرياضة
مونبوليي يتراجع عن إعادة بلهندة
قرر مونبوليي الفرنسي عدم التعاقد مع لاعبه السابق يونس بلهندة، بسبب الضائقة المالية التي يعانيها، بعدما كان قريبا من توقيع العقد معه. وكشفت وسائل إعلامية فرنسية أن لورون نيكولينس، رئيس مونبوليي، صرح أنه من الصعب عودة بلهندة في الوقت الحالي، بسبب المشاكل المالية التي يواجهها، مشيرا إلى أنه كان منأكمل القراءة »
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