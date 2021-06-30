حوادث
4 سنوات لسارق مكتب جامعة بالجديدة
شكاية الضحية فضحت جريمته قبل أن يعترف بعد مواجهته بالتسجيل المرئي بالمنسوب إليه قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر23 سنة من ذوي السوابق في السرقة، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك بجناية، السرقة الموصوفةأكمل القراءة »
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