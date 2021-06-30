وطنية
“المصباح” يكتوي بنار “الكتائب”
مطالب بمقاضاة من أفرطوا في السب والشتم وتوجيه الاتهامات له عبر وسائط التواصل الاجتماعي ارتفعت أصوات داخل «بيجيدي» تطالب برفع دعاوى قضائية ضد بعض الأشخاص، الذين أفرطوا في السب والشتم و توجيه الاتهامات الباطلة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وبعدم التساهل مستقبلا مع كل من تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية باللجوء إلىأكمل القراءة »
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